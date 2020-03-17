Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин объяснил, почему прокуратура США отказалась от уголовного преследования "Конкорда" по делу о якобы вмешательстве в выборы 2016 года

Соединенные Штаты оставили в покое российскую компанию "Конкорд". Накануне, 16 марта, в США прекратили уголовное преследование по делу о якобы ее вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Пригожин раскрыл детали дела, пояснив, что американская сторона испугалась доказательств политизированности процесса.

"Правительство США, побоявшись огласки и справедливого судебного разбирательства, подало ходатайство о снятии обвинений с "Конкорда" и прекращении уголовного дела", – резюмировал предприниматель в заявлении, которое разместила пресс-служба "Конкорда" в телеграмм-канале "Кепка Пригожина".

Он отметил, что юристы компании подготовили неопровержимые факты того, что в течение двух лет она незаконно обвинялась во вмешательстве в американское голосование. При этом доказательная база стороны обвинения, пишет бизнесмен, строилась на фальсификации свидетельских показаний, чтобы выставить в неприглядном свете Россию и "Конкорд".

Напуганная заокеанская власть, подчеркнул Пригожин, не стала дожидаться 6 апреля 2020 года. На эту дату был назначен процесс, на котором "Конкорд" в присутствии присяжных был готов защитить свои честь и достоинство. Прекращение дела в понедельник, 16 марта, еще раз доказывает, что ни Россия, ни компания Пригожина не причастна к выборам главы Белого дома, а все выдвинутые обвинения были ничтожны ввиду полного отсутствия доказательной базы.

Вашингтон снял обвинения с "Конкорда". Они не могут быть выдвинуты снова, передает ТАСС. Однако компания намерена восстановить справедливость. Она готовит встречный иск США за незаконное преследование, оценив сумму ущерба в $50 млрд.