"Горсть памяти": зачем в России собирают землю с братских могил
В подмосковном парке "Патриот" возводится Главный храм Вооруженных сил России. Туда с братских могил по всему миру привозят землю, которую заложат в мемориальные плиты. Акция, стартовавшая 22 июня 2019 г., получила название "Горсть памяти". О ее символическом значении рассказал министр обороны Сергей Шойгу.
Благодаря инициативе будет увековечена память погибших и пропавших без вести красноармейцев, отметил глава ведомства. Таким образом, в Подмосковье появится "большая братская могила", куда смогут приходить, чтобы поклониться, родственники всех жертв Великой Отечественной войны. Данная акция обусловлена, в том числе, политическими событиями последних лет.
"Потому что мы не знаем, кто завтра как себя поведет и где какой памятник будет снесен", – пояснил Шойгу в интервью телеканалу "Звезда".
А так, у близких погибших воинов всегда будет возможность отдать дань памяти славным предкам и "пообщаться с ними", добавил министр. Он отметил, что в современных реалиях за рубежом порой "не чтят и не уважают нашу историю".
Справка
По "Горсти памяти" свозят с воинских захоронений России и еще 40 с лишним стран мира. Землю заложат в гильзы артиллерийских снарядов, которые станут частью мемориального комплекса "Дорога памяти" подмосковного храма, который строят на народные пожертвования и бюджетные средства Москвы и области. Собор высотой в 95 м вместе с крестом планируют открыть 9 мая 2020 года к 75-летию Великой Победы. Главный храм ВС РФ по размерам уступает лишь Храму Христа Спасителя в Москве и Исаакиевскому собору в Петербурге.
Символы
Здание строящегося собора состоит из символов, которые не дадут забыть о главных событиях той страшной войны. Так, например, о годе ее окончания напомнит диаметр барабана главного купола, который равен 19 м 45 см. А 75-метровая звонница – о юбилейной дате, которую Россия отметит в 2020 году. В высоте малых куполов, которая равна 14 м 18 см, спрятано число, сколько длилась война. Кровавые события продолжались 1 418 дней и ночей.
О них также напомнит длина галереи "Дорога памяти", которая расположится на территории храма. Чтобы ее пройти, понадобится 1 418 шагов. Галерея вместит в себя данные о более 33 млн участников Великой Отечественной войны с их фотографиями, которые присылали родные и близкие.
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