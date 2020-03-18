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Жители Подмосковья испугались нашествия змей

Чешуйчатые пробуждаются после зимней спячки

Житель Подмосковья опубликовал в соцсетях ролик, заявив, что встретил змей в поселке городского типа Малино, что вызвало бурную дискуссию среди местных жителей. Некоторые испугались и решили, что на кадрах гадюки.

Ролик, опубликованный в группе "Ступино" в "Вконтакте", скорее всего, был сделан несколько лет назад. Однако серпентолог из Коломны Олег Хавронич предупредил, что змей, в том числе и гадюк, действительно сейчас много в Подмосковье. Они как раз просыпаются после зимы. Гадюк, по словам эксперта, не стоит трогать, потому что они важны для экосистемы. 

Как передает интернет-портал "Подмосковье сегодня", ужи тоже активизировались. У них начался брачный период. 

Полина ИВАНОВА

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