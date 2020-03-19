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Не слабее CODIV-19: россиян ждет очередная напасть

Не слабее CODIV-19: россиян ждет очередная напасть
Фото: pixabay.com
Из-за теплой зимы в лесах раньше срока проснулись клещи

В этом году страну ожидает нашествие членистоногих. Их аномальная активность объясняется теплой зимой. 

Специалисты отметили, что эти кровососущие паразиты вышли из спячки раньше срока. В Великом Новгороде уже зафиксированы первые случаи укусов. Эпидемнадзор предположил, что из-за отсутствия серьезных заморозков клещи просто перепутали месяцы "пробуждения", сообщает телеграм-канал Mash. 

Число людей, столкнувшихся с атакой этих мелких лесных вредителей, растет с каждым годом. В 2019-м в медицинские учреждения обратились за помощью 530 тысяч человек, сообщает Мос Эко-Сервис. Из общего количества пострадавших ежегодно у трех тысяч диагностируется энцефалит – крайне опасная болезнь, которая поражает мозг, центральную и периферическую нервные системы.  

Симптомы недуга проявляются не сразу: он может обнаружить себя даже на третьей неделе после укуса. Признаками поражения организма являются лихорадка, судороги, нарушение ясности сознания. Вовремя не диагностированное заболевание может привести к летальному исходу, поэтому при обнаружении хотя бы одного из симптомов необходимо сразу же обратиться к врачу.

Лучшими средствами борьбы с клещами являются соблюдение простых правил осторожности. Нужно своевременно делать прививки и обрабатывать домашних животных от внешних паразитов.

Александра АКСЕНОВА

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