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Насадка с секретом: на что клюют трофейные караси и карпы

Насадка с секретом: на что клюют трофейные караси и карпы
Фото: pixabay.com
Для создания приманки своими руками потребуются простые и дешевые ингредиенты

Чтобы возвращаться с рыбалки со щедрым уловом, необходимо подготовить волшебную насадку. Ее секретными ингредиентами являются хлеб и сухое молоко. На такую насадку охотно клюют трофейные караси и карпы, а также сазаны. При этом ловить рыбу можно любым удобным способом. 

Для приготовления понадобятся, вода и хлеб с сухим молоком в равных пропорциях. Сначала замачиваем хлеб, после чего выжимаем из него лишнюю жидкость. В получившуюся массу добавляем сухое молоко. Все тщательно перемешиваем. На выходе получается упругое тесто, которое во время рыбалки станет приманкой для подводной добычи. 

Еще одним беспроигрышным, но более расточительным вариантом считается смесь из разного вида муки (пшеничной, кукурузной и гороховой) и сгущенного молока. Ингредиенты следует превратить в однородную массу. Если тесту не хватает упругости, можно подсыпать в него муки или сухого молока. 

Ксения АНДРЕЕВА

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