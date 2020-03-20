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Анекдот дня на 20 марта

Анекдот дня на 20 марта
Фото: Sonja Krebs/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Смех продлевает жизнь и повышает иммунитет - улыбнитесь вместе с "Утром"

На фоне пандемии коронавируса все больше компаний переводят сотрудников на работу из дома.

В связи с этим хотим предупредить всех, кто трудится на удаленке: соблюдайте главное правило работы в домашнем офисе – ни за что не садитесь на мягкое! Удобный диван или кресло – это ловушка!


Кристина ЧЕРНИКОВА

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