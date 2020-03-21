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Собянин: В Москве будут делать десять тысяч тестов на коронавирус в сутки

Собянин: В Москве будут делать десять тысяч тестов на коронавирус в сутки
Сергей Собянин. Фото: Александр Щербак/ТАСС
Мэр столицы обозначил главное направление борьбы с COVID-19

Сергей Собянин посетил лабораторию в диагностическом клиническом центре №1 и прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Москве. По словам градоначальника, количество пациентов не растет гигантскими темпами. Тем не менее, важнейшим моментом в борьбе с распространением COVID-19 является своевременное и качественное тестирование людей, которые относятся к группе риска, подчеркнул он.

Собянин признал, что не смотря на усилия Роспотребнадзора и федеральных лабораторий – специалисты работали круглосуточно в последние недели и сделали очень много, мощностей для мегаполиса не хватает. Однако выход был найден.

"…мы получили разрешение и совместно со специалистами Роспотребнадзора оттестировали наши крупнейшие городские лаборатории, дооснастили их современным оборудованием. Таким образом, мы в течение недели, начиная с сегодняшнего дня, открываем девять городских мощных лабораторий, которые будут до конца недели тестировать уже около 10 тыс. лабораторных исследований, что, по сути дела, в два с половиной раза увеличит мощности лабораторных исследований", – сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Работы предстоит много, однако столица справится с поставленной задачей, уверен Собянин. Мэр города не исключил, что, возможно, к работе подключат и частные лаборатории.

По словам главного внештатного специалиста клинической лабораторной диагностике департамента здравоохранения Москвы Александра Цибина, сейчас исследования методом ПЦР проводятся в 24 лабораториях. Исследование коронавируса было решено сосредоточить в девяти. Лаборатории до понедельника будут работать в тестовом режиме, а уже с 23 марта включатся в полноценную работу – исследования будут доступны для всех городских поликлиник и станций скорой помощи.

При исследованиях в лабораториях соблюдаются все требования биологической безопасности, отметил Цибин. Об этом говорится на сайте мэра Москвы. К этому моменту обучение в Центре гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора прошли 170 сотрудников. Всего же предполагается проинформировать 250 человек. Все возможности для проведения лабораторных анализов есть, заключил он.

Как пояснила главврач диагностического клинического центра №1 Вера Сидорова, поступающие в лабораторию биоматериалы регистрируют, на направлениях ставят отметки с датой и временем, данные пациентов обязательно сверяются. Затем материалы отдают на анализ. Все это занимает не больше суток. По словам Сидоровой, на сегодняшний день в лаборатории – два аппарата, с помощью которых можно сделать до полутора тысяч исследований в сутки.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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