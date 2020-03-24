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Иностранцев собираются насильно высылать из России

продолжениеВ России признали отсутствие реальных данных по коронавирусу
Депортация коснется ограниченного круга лиц

В Министерстве внутренних дел России идет работа над вариантами возможной высылки иностранцев, которые содержатся в специальных учреждениях ведомства. 

МВД рассматривает различные способы сотрудничества с теми странами, которые ввели ограничения транспортной связи с Россией. Около 500 иностранцев подлежат депортации, большая часть людей родом из СНГ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД. 

За последние сутки в России зарегистрированы 57 новых случаев заболевания вирусом COVID-19. Общее число инфицированных достигло 495 человек. 

Ранее "Утро" поделилось последними новостями о коронавирусе на 24 марта.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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