Депортация коснется ограниченного круга лиц

В Министерстве внутренних дел России идет работа над вариантами возможной высылки иностранцев, которые содержатся в специальных учреждениях ведомства.

МВД рассматривает различные способы сотрудничества с теми странами, которые ввели ограничения транспортной связи с Россией. Около 500 иностранцев подлежат депортации, большая часть людей родом из СНГ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

За последние сутки в России зарегистрированы 57 новых случаев заболевания вирусом COVID-19. Общее число инфицированных достигло 495 человек.

Ранее "Утро" поделилось последними новостями о коронавирусе на 24 марта.