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Санкт-Петербург приостановил прием в поликлиниках из-за COVID-19

Питерцев временно перестанут вакцинировать

В Санкт-Петербурге на фоне распространения COVID-19 запрещен прием на плановую госпитализацию пациентов и посещение поликлиник до 30 апреля. Об этом говорится в распоряжении главного санитарного врача Северной столицы Наталии Башкетовой.

Также в течение этого срока не будут проводить вакцинацию детей и взрослых.

Согласно тексту документа, медучреждениям города нужно подготовиться к приему и оперативному оказанию врачебной помощи всем поступающим с респираторными симптомами и обеспечить отбор биологического материала на коронавирус.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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