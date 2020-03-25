Короткая смешная шутка от "Утра" поднимет настроение

Лев Толстой вышел из имения посмотреть, как крестьяне работают на покосе. И захотелось великому русскому писателю ощутить тяжесть физического труда. Схватил он в руки косу и выбежал к крепостным.

Довольный собой, автор "Войны и мира" рассуждает вслух:

– Как же хорош физический труд! Только с его помощью человек начинает жить по-настоящему! Он мыслит, он совершенствует тело, он существует в конце концов!

Поодаль от барина столпились крестьяне и тихо переговариваются. Один мужик спрашивает:

– А зачем хозяин-то на капусту с косой выбежал?

Остальные толкают его в бок:

– Тихо! Кто же их, ученых, поймет?