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Поклонская отказалась ехать в Крым

Бывший прокурор полуострова объяснила, что была вынуждена срочно изменить свои планы и отменить поездку домой

Наталья Поклонская ушла в добровольную изоляцию. Она отменила свою поездку в родной Крым и сидит дома вместе с дочерью. Об этом она рассказала сама. 

По ее словам, ситуация с распространением коронавируса в РФ непростая. И сейчас такое время, когда каждый должен "посидеть дома". Поэтому она приняла решение и не поедет к родителям на полуостров. 

Теперь они с дочерью коротают время в "маленькой квартире" в Москве, так как побоялись "везти заразу" к родителям Поклонской, пишет РИА "Новости". 

В Сети заявление политика попало под бурное обсуждение. Так, многие поддержали Поклонскую в ее самоизоляции, другие же не поняли ее. 

"Так почему же Наталья смотрит сериалы в самоизоляции, пока другие москвичи и гости столицы при вышеизложенных условиях продолжают работать на местах или в режиме "удалёнки"?" – поставили вопрос ребром интернет-пользователи", отмечает сайт "Царьград".

Рина КРАСНОВА

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