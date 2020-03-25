Бывший прокурор полуострова объяснила, что была вынуждена срочно изменить свои планы и отменить поездку домой

Наталья Поклонская ушла в добровольную изоляцию. Она отменила свою поездку в родной Крым и сидит дома вместе с дочерью. Об этом она рассказала сама.

По ее словам, ситуация с распространением коронавируса в РФ непростая. И сейчас такое время, когда каждый должен "посидеть дома". Поэтому она приняла решение и не поедет к родителям на полуостров.

Теперь они с дочерью коротают время в "маленькой квартире" в Москве, так как побоялись "везти заразу" к родителям Поклонской, пишет РИА "Новости".

В Сети заявление политика попало под бурное обсуждение. Так, многие поддержали Поклонскую в ее самоизоляции, другие же не поняли ее.

"Так почему же Наталья смотрит сериалы в самоизоляции, пока другие москвичи и гости столицы при вышеизложенных условиях продолжают работать на местах или в режиме "удалёнки"?" – поставили вопрос ребром интернет-пользователи", отмечает сайт "Царьград".