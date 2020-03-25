Аномальная погода привела к неприятным для россиян последствиям

В Подмосковье раньше срока вышли из спячки змеи. Они выползли на солнце, чтобы до конца проснуться.

Так, дачники столичного региона то и дело натыкаются на клубки пресмыкающихся, пишет "Oka.fm". Жуткое зрелище в окрестностях деревни Монино Щелково сняли на видео. Ролик под названием "Нашествие змей" выложил белорусский портал "Tut.by".

Экологи связывают пробуждение ужей почти на месяц ранее с аномальным потеплением, уточняет "Подмосковье сегодня".