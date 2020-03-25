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Одну из главных мировых святынь закрыли

Власти Израиля пошли на крайние меры

В Иерусалиме теперь запрещен вход в Храм Гроба Господня. На фоне пандемии коронавируса его закрыли до следующего распоряжения властей.

Пока же ограничение будет действовать в ближайшую неделю. Таким образом, в среду, 25 марта, вечером одна из главных святынь закрыла свои двери из-за инфекции COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на госрадио Израиля Kan.

В следующие семь дней жителям страны можно покидать дом, но нельзя находиться дальше 100 м от него. При этом разрешено передвигаться на машине, в салоне которой должно находиться максимум два человека. Автомобильные прогулки позволительны лишь до магазина и аптеки.

Напомним, в России из-за коронавируса введены ограничения на посещения развлекательных мероприятий и заведений. А с 28 марта по 5 апреля страна уходит на недельные каникулы, которые не коснутся медиков и продавцов. 

Ксения АНДРЕЕВА

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