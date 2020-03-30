Побаловать себя можно коврижкой с медом

Прошла половина Великого поста, который продлится еще три недели. Верующие соблюдают строгую диету, которую легко разнообразить. О том, что можно приготовить рассказала главный регент храма Успения Пресвятой Богородицы в Красногорске Елена Кузнецова.

По ее словам, пятая неделя предполагает вегетарианский рацион. Однако пост – это не про гастрономические ограничения, а про очищение сознания. Поэтому можно готовить супы на овощной основе: из картофеля, брокколи, лука и цветной капусты. Чтобы наесться этим первым блюдом, стоит в бульон добавить вермишель или рис.

Также можно потушить баклажаны, а остудив, к ним можно добавить свежие помидоры и зелень, отмечает Кузнецова. На второе стоит делать картофельное пюре на воде, гречку, чечевицу с грибами и морковью.

На десерт, как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", подойдет коврижка на несдобном тесте. Делается она с водой, растительным масла, какое, сухофруктами и медом.