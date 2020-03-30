Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Пятая неделя поста: как разнообразить меню

Побаловать себя можно коврижкой с медом

Прошла половина Великого поста, который продлится еще три недели. Верующие соблюдают строгую диету, которую легко разнообразить. О том, что можно приготовить рассказала главный регент храма Успения Пресвятой Богородицы в Красногорске Елена Кузнецова.

По ее словам, пятая неделя предполагает вегетарианский рацион. Однако пост – это не про гастрономические ограничения, а про очищение сознания. Поэтому можно готовить супы на овощной основе: из картофеля, брокколи, лука и цветной капусты. Чтобы наесться этим первым блюдом, стоит в бульон добавить вермишель или рис. 

Также можно потушить баклажаны, а остудив, к ним можно добавить свежие помидоры и зелень, отмечает Кузнецова. На второе стоит делать картофельное пюре на воде, гречку, чечевицу с грибами и морковью. 

На десерт, как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", подойдет коврижка на несдобном тесте. Делается она с водой, растительным масла, какое, сухофруктами и медом. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Приметы на 31 марта: что нельзя делать в последний день месяца

Поход в гости грозит чередой неудач в будущем

Доллар за 90 рублей: озвучен новый сценарий роста цен на валюту в России

Есть три возможных варианта развития ситуации с курсом валюты в стране

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей