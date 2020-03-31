Эпидемию черной оспы в Москве предотвратили жесточайшим карантином
Сегодняшние ограничительные меры, принятые в Москве из-за пандемии коронавируса, могут кому-то показаться слишком жесткими и даже неоправданными.
Но это глубокое заблуждение: 60 лет назад молниеносное помещение под карантин тысяч людей спасло москвичей от эпидемии смертоносной черной оспы. Тогда сотрудники КГБ, МВД, Советской армии и Минздрава особо не разбирались и запирали в палаты сразу всех контактеров одного единственного больного, который до этого быстро скончался. Также под карантин помещались все возможные инфицированные.
Оспу завез 53-летний художник-плакатист, дважды лауреат Сталинской премии Алексей Кокорекин, известный своими плакатами "К труду и обороне будь готов!", "За Родину!" и другими.
В 1959 г. он совершил турне по Индии и даже присутствовал на сожжении умершего брамина, а затем купил ковер покойного. В те времена прививки от оспы делали всем гражданам СССР, которые уезжали в эпидемически опасные регионы, однако Кокорекину по каким-то причинам не сделали, хотя отметка стояла.
Как рассказывал в своих мемуарах хирург Юрий Шапиро, художник вернулся с подарками на сутки раньше запланированного и сразу же отправился к любовнице, подарил ей подарки, и только на следующий день поехал к жене.
Отдав подарке супруге, он почувствовал себя плохо и свалился с жаром. Больного увезли в Боткинскую больницу, но там ему поставили диагноз "грипп", а сыпь на теле приняли за аллергическую реакцию.
Но 29 декабря Кокорекин умер. А так как человек он был непростой, на вскрытие пригласили академика Николая Краевского, который сразу же определил черную оспу.
Боткинскую больницу сразу закрыли на карантин, и КГБ начал отслеживать перемещения Кокорекина в Москве. Выяснилось, что жена и любовница отправились сдавать подарки художника в комиссионные магазины. В итоге сразу сотни людей записали в потенциальных заболевших.
На второй день после смерти плакатиста, оспу диагностировали у сотрудницы приемного покоя, его лечащего врача, а также подростка, который лечился на этаже ниже. Его кровать стояла у вентиляционного отверстия, связанного с палатой Кокорекина. Другой сотрудник больницы подхватил оспу, просто проходя мимо палаты.
КГБ установил все личности, с которыми художник пересекался после приземления в Москве вплоть до таможенников и таксистов. Одного из знакомых Кокорекина сняли с рейса в Париж, а заодно и всех пассажиров. Всех их поместили под карантин. Студенты, бывшие на лекциях у знакомых художника, посетители комиссионных магазинов, где оказались подарки, – всех закрыли на карантин, а сами сувениры сожгли.
Москва была полностью закрыта. Отменили авиасообщение, перекрыли железные дороги и автотрассы. К 15 января 1960 г. выявили всего 19 случаев заболевания оспой, и это была настоящая победа. Все могло быть намного хуже. Параллельно "прокололи" всю Москву – более 5,5 миллионов жителей, а также более 4 миллионов жителей Подмосковья.
Приметы на 31 марта: что нельзя делать в последний день месяца
Поход в гости грозит чередой неудач в будущем
Коронавирус могли создать для избавления от стариков
На планете задумали оставить только несмышленую молодежь
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- "Хаос": больных коронавирусом американцев лечат посреди Центрального парка США
- В Белоруссии умер первый пациент с коронавирусом
- Закрытые из-за пандемии границы ведут к глобальному голоду
- Советская прививка защитит от коронавируса: миф или реальность
Здоровье
- Названы лучшие упражнения от живота в домашних условиях
- Иммунитет укрепит всего один продукт: рецепты с черносливом
- Стопроцентный эффект: простые напитки спасут потенцию
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Певица намекнула на уход из "ВИА Гры" после слухов о романе с Меладзе
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Коронавирус в России: главное
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Заворотнюк нашлась в глухом лесу
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик