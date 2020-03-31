В сочетании с лекарством он может привести к смертельном исходу

Грейпфрут нельзя есть во время приема препаратов, которые направлены на поддержку мужской силы. В цитрусовых содержится вещество, которое мешает расщеплять и выводить лекарства из организма.

Аллергическую реакцию у организма вызывают также лайм, кислые яблоки и помело. Эти фрукты нельзя сочетать с препаратами для потенции, транквилизаторами и обезболивающими. В запрещенный список входят около 80 лекарственных средств.

Если запить препараты от инсульта или инфаркта грейпфрутовым соком, то может последовать кислородное голодание из-за снижения давления, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина “Вечерней Москве”.

Специалист посоветовала предварительно консультироваться с лечащим врачом об употреблении фруктов во время приема лекарств.

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