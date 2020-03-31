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Назван опасный фрукт при проблемах с потенцией

Назван опасный фрукт при проблемах с потенцией
Фото: McPHOTOf/blickwinkel/www.globallookpress.com
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В сочетании с лекарством он может привести к смертельном исходу

Грейпфрут нельзя есть во время приема препаратов, которые направлены на поддержку мужской силы. В цитрусовых содержится вещество, которое мешает расщеплять и выводить лекарства из организма. 

Аллергическую реакцию у организма вызывают также лайм, кислые яблоки и помело. Эти фрукты нельзя сочетать с препаратами для потенции, транквилизаторами и обезболивающими. В запрещенный список входят около 80 лекарственных средств. 

Если запить препараты от инсульта или инфаркта грейпфрутовым соком, то может последовать кислородное голодание из-за снижения давления, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина “Вечерней Москве”. 

Специалист посоветовала предварительно консультироваться с лечащим врачом об употреблении фруктов во время приема лекарств. 

Ранее "Утро" поделилось рецептом лекарства для потенции.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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