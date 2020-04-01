День смеха: лучшие анекдоты к 1 апреля
1 апреля – отличный повод разыграть друзей и поделиться с ними короткими анекдотами. Горячие шутки зарядят позитивом даже во время карантина из-за коронавируса.
* * *
Два друга сидят в баре.
– А давай твою жену разыграем? 1 апреля же! – предложил один.
– Ну, не знаю…
– Давай! Я позвоню. А потом и над моей пошутим.
– Ну, хорошо, – согласился приятель.
Мужчина берет телефон и звонит жене друга. "Ваш муж только что попал в страшную аварию. К счастью, остался жив. Его увезли в больницу, лежит без сознания", – сказал он.
Через пять минут друзья меняются и звонят жене второго друга. Та с ходу выпалила: "Привет, дорогой! Представляешь, у Маринки-то муж совсем спился, в аварию попал. Так она побежала отмечать – с любовником из ресторана сразу домой поехала".
* * *
– Главное во время самоизоляции – время от времени примерять любимые джинсы. Пижамы очень коварны.
– Да мне уже и маска скоро будет мала.
* * *
– Ну что, как отмечали 1 апреля на работе?
– Начальник подписал приказ о сокращении всего нашего отдела. Как же мы смеялись!
– Весело.
– Ага. А потом оказалось, что это не шутка, и уже смеялся начальник.
* * *
Пандемия коронавируса – на улицу выходить страшно. Друзья разговаривают по телефону: "Опять за продуктами отправили. А у вас тоже в магазин ходит тот, кого не жалко?"
* * *
Решил разыграть жену в День смеха. Пока ходил в магазин, придумал шутку: скажу, что нашу машину угнали.
Пришел домой с грустным лицом, сообщаю новость. Тут же узнал о себе много нового. Оказывается, я жмот, который не хотел оформлять страховку, лентяй, потому что не могу пройтись 10 минут до гаража, и дурак, которому советовали купить машину подешевле.
В общем, сказать жене, что это шутка, я смог только через полчаса.
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