Подборка смешных шуток от "Утра" подарит хорошее настроение на весь день

1 апреля – отличный повод разыграть друзей и поделиться с ними короткими анекдотами. Горячие шутки зарядят позитивом даже во время карантина из-за коронавируса.





* * *

Два друга сидят в баре.

– А давай твою жену разыграем? 1 апреля же! – предложил один.

– Ну, не знаю…

– Давай! Я позвоню. А потом и над моей пошутим.

– Ну, хорошо, – согласился приятель.

Мужчина берет телефон и звонит жене друга. "Ваш муж только что попал в страшную аварию. К счастью, остался жив. Его увезли в больницу, лежит без сознания", – сказал он.

Через пять минут друзья меняются и звонят жене второго друга. Та с ходу выпалила: "Привет, дорогой! Представляешь, у Маринки-то муж совсем спился, в аварию попал. Так она побежала отмечать – с любовником из ресторана сразу домой поехала".

* * *

– Главное во время самоизоляции – время от времени примерять любимые джинсы. Пижамы очень коварны.

– Да мне уже и маска скоро будет мала.

* * *

– Ну что, как отмечали 1 апреля на работе?

– Начальник подписал приказ о сокращении всего нашего отдела. Как же мы смеялись!

– Весело.

– Ага. А потом оказалось, что это не шутка, и уже смеялся начальник.

* * *

Пандемия коронавируса – на улицу выходить страшно. Друзья разговаривают по телефону: "Опять за продуктами отправили. А у вас тоже в магазин ходит тот, кого не жалко?"

* * *

Решил разыграть жену в День смеха. Пока ходил в магазин, придумал шутку: скажу, что нашу машину угнали.

Пришел домой с грустным лицом, сообщаю новость. Тут же узнал о себе много нового. Оказывается, я жмот, который не хотел оформлять страховку, лентяй, потому что не могу пройтись 10 минут до гаража, и дурак, которому советовали купить машину подешевле.

В общем, сказать жене, что это шутка, я смог только через полчаса.