Сбалансированные блюда не навредят после шести вечера

От правильно подобранного ужина зависит успех похудения: прием пищи должен укладываться в 300-400 калорий и проходить за несколько часов до сна. В вечернем меню должны быть овощи и белковая пища, которая полностью расходуется организмом для восстановления энергии.

В течение дня нельзя голодать, чтобы на ужин не переесть вредной на диете пищи. Перед сном надо исключить фрукты: это касается как сладких и калорийных бананов, так и яблок. Лучшими сочетаниями продуктов на ужин станут мясо, рыба или блюдо из яиц с овощами.

Питательным ужином окажется салат из морепродуктов или мяса вместе с грибами, яйцами, огурцами и заправкой на основе йогурта, сообщает автор канала "Похудеть на 30 кг" в "Яндекс Дзене".

Ужинать лучше всего за несколько часов до сна, при позднем распорядке последний прием пищи можно отложить на 19:00 – 20:00. Одно из главных правил успешного похудения состоит в том, что после ужина запрещены любые перекусы. Чувство голода лучше всего утолить водой или чаем.

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