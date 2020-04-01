За не соблюдение режима самоизоляции горожанам придется заплатить 4 тысячи рублей

Москвичей смогут штрафовать за нарушение карантина. Мосгордума приняла соответствующие поправки Кодекса города об административных правонарушениях.

Так, 4 тысячи придется заплатить тем гражданам, которые нарушили режим самоизоляции. Если человек пренебрег правилами и уехал куда-то далеко на машине, то наказание обойдется в 5 тысяч. А автомобиль временно отправят на стоянку. Повторное нарушение будет грозить также пятью тысячами рублей.

При этом предприятиям и организациям, а также магазинам придется труднее. Для них предусмотрены штрафы на суммы от 200 тыс. до 500 тыс. руб, передает РБК. Должностные лица могут лишиться от 30 тыс. до 40 тыс. руб. При повторном нарушении карантинных правил им нужно будет выложить из кармана до 30–50 тыс руб., юридическим лицам – до 300–500 тыс. руб. При этом такое наказание грозит людям и организациям, если их действия не попадают под уголовную или административную ответственность.

Однако сначала поправки должен одобрить мэр столицы Сергей Собянин.

В Москве 30 марта ввели режим самоизоляции. Людям нельзя выходить из дома не по уважительной причине.