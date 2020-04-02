Чтобы Кристина смогла играть в мяч
У Кристины детский церебральный паралич. В пять лет девочка ходит, держась за мамину руку. Благодаря помощи врачей московского Центра детской психоневрологии у нее окрепли мышцы и развивается речь. Впереди новый курс лечения: ее мама верит, что дочка сможет пойти самостоятельно.
Кристина – первый и единственный ребенок Анастасии Абраменковой, жительницы Великого Новгорода. На свет девочка появилась на 42-й неделе. Малышка не дышала, Кристину тут же поместили в инкубатор, стимулировали дыхание.
"Врачи успокаивали меня, что дочка сможет дышать, и все наладится. Но уже было понятно, что в родах ребенок получил кислородное голодание, что мозг оставался без питания, и девочка может отставать в развитии. Однако тогда никаких точных диагнозов врачи не ставили", – рассказала Анастасия Абраменкова, мама Кристины. "Когда это случилось, я была в ступоре, не понимала, что происходит. Я испытывала страх и непонимание", – вспомнила она.
Кристина развивалась очень медленно. Действительно, у девочки не получалось не только сидеть или ходить, но даже ползать. Диагноз – ДЦП – поставили уже после 1 года. Девочка могла, лежа на животе, немножко приподнимать голову, позже стала ползать, вставать на ножки. Первые звуки она начала издавать около 2 лет.
Летом 2019 г., когда малышке было 4 года, Анастасия привезла дочку к врачам в НПЦ детской психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы. "В Центре с Кристиной очень серьезно занимались, – отметила женщина. – Это прекрасный массаж, ЛФК, работа на тренажерах. Кристину хвалили, и она это понимала. И еще больше старалась! Благодаря лечению Кристина стала физически сильнее, мышцы укрепились, она стала увереннее держать голову, спину".
Сейчас Кристине Абраменковой 5 лет. Она может сама недолго сидеть. Может ходить с поддержкой. "Иногда она просится, ей хочется это сделать самой. Немножко она может постоять, но потом снова просит дать руку, – сообщила Анастасия. – Кушать сама она не может: у нее действует только правая рука. Взять двумя ручками мячик ей трудно. Дочка хорошо продвигается в интеллектуальном развитии. Уже может говорить разные слова: мама, деда, баба, дядя. Кристина понимает речь, она знает цвета, предметы, все понимает. Но ей трудно выразить эмоции, она не всегда может объяснить свои чувства".
Девочке предстоит пройти новый курс лечения в Центре детской психоневрологии. Лечение стоит 250 тысяч рублей. Нужно укреплять мышцы и стимулировать психоэмоциональное развитие. "Без проводимого лечения у ребенка не будет возможности восстановления двигательных навыков, уменьшения неврологического дефицита, улучшения в двигательном и психоречевом развитии", – подчеркнули врачи НПЦ детской психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы.
В год ребенку необходимо проходить до четырех курсов восстановительного лечения. К сожалению, подобные траты не по карману матери ребенка.
Поддержать Кристину и других подопечных фонда "Линия жизни" вы можете, отправив SMS-сообщение на короткий номер 3242 с указанием суммы перевода (например, "250"). С другими способами помочь можно ознакомиться по ссылке.
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