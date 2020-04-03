В субботу, 4 апреля, воздух прогреется до 7 градусов

На территорию Центрального региона России пришла весна, тепло окончательно закрепилось. В ближайшие выходные жителей столицы ожидает хорошая погода, однако возможны осадки.

В субботу, 4 апреля, воздух прогреется до 7 градусов тепла, есть вероятность дождя, которая усилится во второй половине дня. Воскресенье будет не таким теплым. Столбик термометра покажет 5 градусов максимум, сообщает Гисметео.

Сегодня жителям столицы и ближайшего Подмосковья стоит быть внимательнее. Не исключен сильный ветер. Об этом напоминает "Подмосковье сегодня".

На следующей неделе Россию накроет аномальное тепло, не свойственное апрелю. Синоптики обещают до 18 градусов, пишет URA.RU.



