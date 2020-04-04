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Взрывная пятерка: лучшие анекдоты за неделю

Взрывная пятерка: лучшие анекдоты за неделю
Фото: pixabay.com
Смейтесь вместе с "Утром"

Теперь можно говорить, что ты не поехал в отпуск на зарубежный курорт из-за коронавируса, а не потому, что нет денег.

Объявление в подъезде: "Гуляющих без сопровождения собак москвичей будут отлавливать".

Из-за карантина весенние обновки не нужны, а летние покупать рано. Вы же еще не знаете размер.

Скажи, а ты не боишься умереть от коронавируса? Ну что ты, у меня же ипотека, по-любому откачают.

На седьмой день карантина разговорились с женой. Интересная женщина оказалась.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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