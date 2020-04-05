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Белоруссия отменила железнодорожное сообщение с Россией

Минск приостановил курсирование последних двух поездов

С 5 апреля из Белоруссии не попасть в Россию поездом. Два последних состава в Москву и Санкт-Петербург временно прекратят ездить, как и другие. Об этом говорится на сайте БЖД.

В воскресенье из Бреста отправится последний поезд в Витебск. Пассажиры, которые собирались попасть в Россию на отмененных рейсах, смогут вернуть билеты и получить за них полную плату. При этом сделать это можно будет в любое время. 

Когда железнодорожное сообщение между двумя странами возобновится, неизвестно. 

Полина ИВАНОВА

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