Минск приостановил курсирование последних двух поездов

С 5 апреля из Белоруссии не попасть в Россию поездом. Два последних состава в Москву и Санкт-Петербург временно прекратят ездить, как и другие. Об этом говорится на сайте БЖД.

В воскресенье из Бреста отправится последний поезд в Витебск. Пассажиры, которые собирались попасть в Россию на отмененных рейсах, смогут вернуть билеты и получить за них полную плату. При этом сделать это можно будет в любое время.

Когда железнодорожное сообщение между двумя странами возобновится, неизвестно.