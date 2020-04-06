Необычное средство укрепит иммунитет и улучшит кровообращение

О полезных свойствах красного корня – или копеечника забытого – известно многим. Это уникальное растение встречается в горах Алтая и широко используется в народной медицине. Красный корень снимает усталость, укрепляет иммунитет и успокаивает нервную систему. Кроме того, средство также благоприятно влияет и на мужской организм – борется с простатитом и импотенцией.

Алтайский корень возвращает мужскую силу благодаря улучшению кровообращения, пишет автор Яндекс.Дзен-канала "Алтай Добро". Настои на основе копеечника используют для лечения мужского бесплодия и других хронических заболеваний мочеполовой системы.

Чтобы приготовить такое народное средство для повышения потенции, понадобится 1 ст. л. измельченного красного корня и 500 мл кипятка. Для большего эффекта автор блога советует настаивать отвар в течение часа и пить четыре раза в день.

Такой отвар избавит от импотенции, укрепит иммунитет и подарит заряд энергии. А если добавить небольшое количество иван-чая, то средство станет не только полезным, но и вкусным.

Специалисты напоминают, что сначала необходимо проконсультироваться со специалистом. Отвар из красного корня можно применять лишь в комплексе с основным лечением. Кроме того, растение не стоит употреблять беременным женщинам и людям с расстройством сна и нервной системы.

Ранее "Утро" рассказало о продуктах, которые помогают вырабатывать тестостерон и повышают потенцию. К таким натуральным афродизиакам относятся грибы, однако благоприятное действие на мужской организм окажут лишь три вида.