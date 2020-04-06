Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

От простатита и импотенции избавит корень горного растения

От простатита и импотенции избавит корень горного растения
Фото: M. Baumann/blickwinkel/www.globallookpress.com
Необычное средство укрепит иммунитет и улучшит кровообращение

О полезных свойствах красного корня – или копеечника забытого – известно многим. Это уникальное растение встречается в горах Алтая и широко используется в народной медицине. Красный корень снимает усталость, укрепляет иммунитет и успокаивает нервную систему. Кроме того, средство также благоприятно влияет и на мужской организм – борется с простатитом и импотенцией.

Алтайский корень возвращает мужскую силу благодаря улучшению кровообращения, пишет автор Яндекс.Дзен-канала "Алтай Добро". Настои на основе копеечника используют для лечения мужского бесплодия и других хронических заболеваний мочеполовой системы.

Чтобы приготовить такое народное средство для повышения потенции, понадобится 1 ст. л. измельченного красного корня и 500 мл кипятка. Для большего эффекта автор блога советует настаивать отвар в течение часа и пить четыре раза в день.

Такой отвар избавит от импотенции, укрепит иммунитет и подарит заряд энергии. А если добавить небольшое количество иван-чая, то средство станет не только полезным, но и вкусным.

Специалисты напоминают, что сначала необходимо проконсультироваться со специалистом. Отвар из красного корня можно применять лишь в комплексе с основным лечением. Кроме того, растение не стоит употреблять беременным женщинам и людям с расстройством сна и нервной системы.

Ранее "Утро" рассказало о продуктах, которые помогают вырабатывать тестостерон и повышают потенцию. К таким натуральным афродизиакам относятся грибы, однако благоприятное действие на мужской организм окажут лишь три вида.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Приметы на 6 апреля: чего ждать в канун Благовещения

В этот день нельзя думать о деньгах и приглашать гостей

Кремль предупредил россиян о новой напасти

Власти ждут, что последствия пандемии коронавируса еще дадут о себе знать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей