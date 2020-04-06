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Единый день голосования могут перенести из-за Конституции

Возможно, россиянам предстоит высказать свое мнение только через год

Единый день голосования могут перенести. В Кремле отмечают, что дата проведения мероприятия может "переехать" и на осень 2021 г., и на декабрь 2020-го. 

В настоящий момент в качестве базового сценария рассматривается проведение голосование в срок. Однако все будет зависеть от того, как начнет развиваться ситуация с коронавирусом. 

Еще одной причиной для переноса ЕДГ может стать голосование за поправки в Конституцию. В настоящий момент второе в приоритете, сообщил РБК источник, близкий к администрации президента. Если не будет другого выхода, кроме переноса ЕДГ ради голосования за поправки, вариантов не останется. 

Напомним, что в нынешний единый день голосования запланированы 18 прямых губернаторских кампаний, еще в двух регионах глав должны избрать законодательные собрания. Также 13 сентября должны избираться 11 заксобраний регионов и 22 гордумы.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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