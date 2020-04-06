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RT открыл правду о разоблачении Любови Соболь

RT открыл правду о разоблачении Любови Соболь
Любовь Соболь. Кадр youtube.com
Редакция телеканала ответила на обвинения правозащитницы в накрутке просмотров своих сюжетов и представила жесткие доказательства

Корреспондент телеканала опроверг все доводы сотрудницы Фонда борьбы с коррупцией, которая обвинила RT в накрутке просмотров на "Ютуб".

Соболь утверждала, что видео с 1 млн просмотров не может собрать всего 93 комментария. Именно поэтому, по словам разоблачительницы, Ютуб-канал RT их накрутил.

В ответном видео корреспондент Мурад Газдиев привел в пример ролик известного американского телеканала CNN, где на 8 млн просмотров набралось 180 комментариев. Видео британского BBC также набрало 4 млн просмотров и 379 комментария.

Также журналист предоставил статистику просмотров роликов RT на "Ютуб". Оказалось, что 70% просмотров пришло из "Рекомендаций" видеохостинга, а это около 14 млн. Это означает, что видео зрителям предлагал "Ютуб", а они кликали на ролик.

Кроме того, корреспондент представил статистику просмотров по географическому признаку. В топе оказала

Таким образом, Газдиев опроверг информацию о том, что числа могли быть увеличены из-за географии аудитории или благодаря сайтам для взрослых. 94% трафика – рекомендации "Ютуб", а это говорит о том, что пользователи сами выбирали видео для просмотра, подчеркнул журналист.

Карина СИРАЗОВА

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