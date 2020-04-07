Хакатон Memory Hack: как технологии сохраняют память о героях Великой Отечественной

Молодые программисты поработали над развитием мультимедийного проекта Минобороны

Никакой коронавирус не может помешать подготовке к Дню Победы, и на прошлых выходных более сотни айтишников успешно доказали это. Они собрались на онлайн-хакатон Memory Hack и 36 часов работали над улучшением проекта "Дорога памяти", созданного для увековечивания памяти героев Великой Отечественной.

Что интересно, желающих принять участие в форуме было в пять раз больше. "Трудно сказать, что стало более важным фактором: благородная тема хакатона или режим самоизоляции", – так прокомментировал большое число соискателей член жюри Иван Глушенков.

Организаторы мероприятия – стартап Phystech.Genesis и сборная России по хакатонам Russian Hack Team при поддержке Промсвязьбанка – предложили участникам две задачи на выбор: либо создать программу для поиска и загрузки фото участников войны из интернета в проект, либо придумать сервис, мотивирующий людей делиться сведениями о своих предках, прошедших Великую Отечественную.

Как оказалось, новейшие технологии способны сделать "Дорогу памяти" действительно уникальным явлением. Молодые программисты и веб-дизайнеры создали несколько интересных продуктов, которые будут востребованы на проекте.

Например, ребята из команды "#МоррисонЖив" представили разработку под рабочим названием "VR Мемориал". Этот сервис позволяет пользователям создавать в интернете своеобразное место памяти, посвященное ветерану. На мемориале можно разместить фото предка, видео с рассказом о жизненном пути солдата и так далее. Для детей авторы проекта приготовили отдельный подарок – возможность общения с виртуальным помощником, милым псом, который, по легенде, является потомком собак, помогавших бойцам на фронте.

Ставку на молодежь сделала и команда PPnP. Программисты создали игру, в которой пользователь получает виртуальное вознаграждение за загрузку снимков и информации об участниках Великой Отечественной. Тратить полученные баллы предлагается тут же – на оформление солдата-аватара. Разработчики уверены, что соревновательный процесс заинтересует молодое поколение, и школьники через игры будут хранить память о Победе.

Еще одну оригинальную идею сгенерировала команда Talestorm, предложившая аудитории поучаствовать в создании фотоколлажа. Все загруженные на сервис снимки соединяются вместе таким образом, чтобы из них составить фотографии, ставшие символами Победы. Например, знаменитый кадр водружения знамени над Рейхстагом.

Как успели заметить члены жюри при подведении итогов конкурса, высокий уровень показали практически все участники. Однако только три команды поделили пьедестал в первой номинации – создании программы.

Так, третье место занял коллектив IBI solutions, который решил основную проблему, мешавшую быстро выкладывать фотографии ветеранов на сайт "Дорога памяти". Ребята предложили дополнить ручную модерацию гибкой модульной архитектурой.

Второе место досталось команде Chain++. Она предложила с помощью алгоритмов нейросетей вычислять отдельных героев на групповых фото и показывать сослуживцев каждого ветерана. И это не все: также программа может показывать, через сколько рукопожатий тот или иной человек мог быть знаком со знаменитыми полководцами и другими значимыми фигурами Великой Отечественной

Победителем же специалисты назвали команду RHT.ai. Она разработала сервис для создания открыток к Дню Победы из фотографий ветеранов. Имея на руках лишь снимок героя и его ФИО, человек может узнать боевой путь солдата, какие награды он получил и другие сведения.

Что касается второй номинации, то в ней интересных идей было так много, что жюри вручило "серебро" сразу трем номинантам. Награда досталась коллективам "Команда", "ВсеВместе" и StartBlock. Первый создал проект, с помощью которого статичное фото превращается в короткое видео с героем. Второй – сервис по поиску информации о герое. Третий – приложение для соцсетей, способное искать потомков сослуживцев ветерана.

Первое же место завоевала команда BUGuwix. Ребята создали программу, которая позволяет распознавать награды, полученные солдатом, на основании загруженной фотографии. Сама идея сервиса возникла благодаря личной истории одного из разработчиков. Он рассказал, что все медали его героического предка оказались утрачены, а восстановить информацию о его подвигах и достижениях в ручном режиме оказалось крайне непросто.

Стоит надеяться, что хотя бы несколько из созданных во время хакатона сервисов будут в скором времени применены на "Дороге памяти". Увидеть их в действии может будет на сайте проекта foto.pamyat-naroda.ru. Ведь участие в этом проекте – дело чести каждой семьи, в истории которой были фронтовики.