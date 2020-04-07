Несколько советов для поддержания красоты в самоизоляции

Красивый маникюр можно сделать в домашних условиях, следуя нескольким советам. Аккуратные и ухоженные ногти легко создать новичку в этой сфере, если придерживаться определенных правил.

В первую очередь, для маникюра понадобятся несколько инструментов: кусачки для ногтей или маникюрные ножницы, средство для удаления кутикулы и апельсиновая палочка, жидкость для снятия лака с ватными дисками, пилочки для придания формы и полировки ногтей, крем для рук и базовое покрытие.

Перед началом обработки ногтей их лучше протереть ватными диском или безворсовой салфеткой со средством для удаления лака. Следом надо обрезать ногти до желаемой длины любым удобным инструментом. После длину нужно выровнять пилочкой: чтобы не получить расслоение ногтя, надо двигаться плавными движениями в одну сторону, а не по направлению "влево и вправо".

Лучше оставить углы не такими скругленными, как хотелось бы, чтобы в будущем избежать врастания ногтя. После с помощью шлифовочной пилочки надо убрать все видимые неровности. Кутикулу легко отодвинуть с помощью апельсиновой палочки или специального приспособления. Сверху для растворения кутикулы надо нанести средство для размягчения на 30 секунд и окончательно убрать палочкой.

Кусачками в конце можно срезать остатки кутикулы или заусенцы, после смазать руки кремом. Последним этапом в базовом домашнем маникюре является нанесение прозрачного покрытия, которое защитит ногти.

Теперь остается накрасить ногти лаком: эта процедура в домашних условиях может вызвать много проблем. Для плотного покрытия руки и ногти должны быть сухими, перед нанесением лака надо подождать до полного впитывания крема.

На кисточке не должно быть излишнего количества лака, чтобы он не создал грязь и лишние разводы на ногтях, поэтому с кисточки надо снять излишки о горлышко лака перед нанесением. Одна из техник аккуратного покрытия заключается в том, что кисточкой надо повторить анатомическую форму ногтя.

Кисточка с лаком ставится в центр ногтевой пластины и сначала заполняется большая часть пространства. Затем нужно плавно провести кисточкой от кутикулы до боковых частей ногтя, стараясь не задеть кожу.

Лучше всего начинать окрашивать ногти с мизинца, источник света должен быть с левой стороны комнаты. Перед нанесением лака тюбик надо согреть в руках и немного повертеть, чтобы избавиться от нежелательных пузырьков.

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