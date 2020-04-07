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Коронавирус повлиял на работу WhatsApp

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Создатели приложения ввели новые ограничения

В условиях самоизоляции миллионы людей по всему свету теперь еще больше общаются через социальные сети и мессенджеры. Чтобы сделать связь более безопасной в условиях коронавируса, разработчики WhatsApp решили ограничить число пересылаемых сообщений.

Раньше пользователь мог переслать личное сообщение в неограниченное число чатов за раз. Теперь сообщение, помеченное двойной стрелкой, можно отправить только одному человеку.

Создатели мессенджера таким образом борются с вирусным распространении информации и фейками о COVID-19. Разработчики хотят, чтобы WhatsApp больше использовался для личного общения и предоставлял правдивую информацию, написано в блоге компании.

Дарья ПЕТРОВА

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