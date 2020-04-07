Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Семьям с детьми дадут денег

Дополнительные выплаты россияне будут получать с апреля по июнь

В это непростое время из-за коронавируса и ситуации с долларом без поддержки не останутся одни из самых не защищенных россиян. Семьи, в которых есть дети до трех лет, получат по 5 тысяч рублей на каждого ребенка. И не единожды, а трижды. Такое распоряжение дал Владимир Путин.

Указ президента опубликован на сайте Кремля. Согласно документу, родители, которым положены эти средства, могут обратиться за ними до 1 октября. 

Как передает телеграм-канал "360", на эту цель правительство выделит около 200 млрд рублей. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Что нельзя делать в праздник Благовещения: приметы на 7 апреля

В праздник нельзя много работать и давать в долг

Саудовская Аравия назвала России свои требования по нефти

Эр-Рияд хочет "застолбить" сегодняшний уровень

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей