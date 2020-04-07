Дополнительные выплаты россияне будут получать с апреля по июнь

В это непростое время из-за коронавируса и ситуации с долларом без поддержки не останутся одни из самых не защищенных россиян. Семьи, в которых есть дети до трех лет, получат по 5 тысяч рублей на каждого ребенка. И не единожды, а трижды. Такое распоряжение дал Владимир Путин.

Указ президента опубликован на сайте Кремля. Согласно документу, родители, которым положены эти средства, могут обратиться за ними до 1 октября.

Как передает телеграм-канал "360", на эту цель правительство выделит около 200 млрд рублей.