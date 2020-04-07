Злоумышленники предлагают необычную услугу

Житель Балашихи стал жертвой мошенников. Мужчина заказал через интернет эротический массаж, который обошелся ему в 60 тысяч рублей. Однако заплатив деньги, услугу он не получил.

Россиянин решил, что его обманули, и обратился в полицию, рассказали в пресс-службе регионального МВД. Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", правоохранители проводят проверку.

Адвокат Ирина Зуй полагает, что действия злоумышленников могут квалифицировать по 159 УК РФ. Ущерб по статье "Мошенничество".

