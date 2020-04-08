Свежие шутки от "Утра" зарядят позитивом

Третью неделю вся страна сидит на вынужденном карантине. Поднять настроение и сохранить благоприятный настрой на весь день поможет подборка горячих анекдотов.

Сидит один любитель спиртного и думает: "Мне вот интересно, почему это множество врачей в нашем огромном мире страдают алкоголизмом, но ни один не поддержит и не выпишет больничный!





Встретились два приятеля и разговорились:



– Скажи честно, у тебя с женой до свадьбы было чего?

– Конечно. Квартира, шкаф, коньки, машина.





Сидят зять с тещей в зале да разговаривают. Та ему говорит:

– Ой, пожила я, вот и умирать пора!

– Пора, милая, пора, – поддакивает ей зять.

Работа не волк! Волк так не достает!!!



