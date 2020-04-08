Животные развеселят и удивят находчивостью

Эта кошка с легкостью преодолевает все препятствия на пути. Изящно, несмотря на объемный мех, она проходит полосу из помад, не задев ни одного тюбика. Не зря считается, что кошки способны на многое.

Следующее видео доказывает, что домашние питомцы гораздо больше, чем мы, привыкли думать. Ловкий кот не только открыл дверь с помощью лапок, но и заглянул за нее, как бы проверяя, кто пришел в гости. Музыка из фильма "Миссия невыполнима" намекает, что пушистые любимцы не так просты, как кажутся.

Корги – забавные и очень милые собачки. Их длинное тело на коротких лапках создает ощущение неуклюжести, но и вызывает умиление. Друг этого корги не мог удержаться, чтобы не подразнить своего соседа. Даже после выяснения отношений он продолжает пародировать собаку.

На этом видео девушка перехитрила простодушных корги. Легко спрятаться от питомцев, когда они ростом с маленькую ступеньку на лестнице. Сразу несколько собачек ринулись искать хозяйку, не заметив ее над головой.

Этот черный пес может официально считаться лучшим "хорошим мальчиком". Он не только понял расстройство хозяйки, но и сразу начал убирать разбросанный корм носом, чтобы помочь человеку.