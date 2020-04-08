Странам осталось страдать всего 3 месяца

Совсем скоро Россия спасет остальные страны от страшного "проклятия пяти двоек", то есть от коронавируса. Мучиться осталось всего три месяца. Такие цифры при жизни называла болгарская ясновидящая Ванга.

Слова прорицательница еще в декабре 2019 года цитировал ее родственник Сергей Косторной в эфире одной из телепередач, однако тогда никто не поверил в его слова, уточняет "Свободная Пресса".

Напомним, что "проклятием пяти двоек" COVID-19 прозвали потому, что он начала свое грозное шествие по планете 22.02.2020. Именно тогда пандемия начала приобретать массовый характер и совсем скоро добралась до России.

Ранее "Утро" писало о том, что распространение коронавируса предсказал и французский прорицатель Нострадамус.