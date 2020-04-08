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В Подмосковье появились ядовитые грибы

В регионе тихая охота началась на пару недель раньше срока

Жителей Москвы и области преупредили об опасности сбора строчков. Эксперты напомнили, что этот гриб в Европе является ядовитым, хотя россияне упорно употребляют его в пищу.

Как пишет издание "Подмосковье сегодня", сезон тихой охоты в столичном регионе стартовал на пару недель раньше обычного.

Одними из первых появились строчки, которые в наших лесах встречаются в двух видах – строчок гигантский и строчок обыкновенный. Первый можно найти размером с человеческую голову, а второй чуть меньше, у него шляпка темного цвета.

Сколь долго их не вари, опасное для организма человека токсичное вещество гиромитрин все равно в каком-то объеме останется. Этого может хватить для серьезного пищевого отравления, предупреждают ученые.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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