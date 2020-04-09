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Рассмешат любого: лучшие анекдоты для поднятия настроения

Рассмешат любого: лучшие анекдоты для поднятия настроения
Фото: pixabay.com
Короткие шутки от “Утра” вызовут улыбку

Скрасить время на самоизоляции помогут несколько веселых анекдотов на актуальную тему. 

  • Сейчас где-то кричит одинокий Робинзон Крузо: 

– Да что вы знаете о самоизоляции, проклятые!


  • В офис в Москве привезли новую мебель. Два работника обсуждают заказ:

– Надеюсь, стулья не из Китая привезли.

– Да ты что! Отличная итальянская мебель приехала!


  • Помните времена, когда в правительстве говорили об одном дополнительном выходном? Он должен быть всего один!


  • Интроверты теперь захотели выйти на улицу: там совсем не осталось людей. 


  • Дорогая, я сегодня приглашаю тебя в романтическое путешествие. Сначала мы выйдем в коридор, затем неспешно прогуляемся на кухне и, наконец, достигнем дивана!
Алина ПОПЛАВСКАЯ

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