Короткие шутки от “Утра” вызовут улыбку

Скрасить время на самоизоляции помогут несколько веселых анекдотов на актуальную тему.

Сейчас где-то кричит одинокий Робинзон Крузо:

– Да что вы знаете о самоизоляции, проклятые!





В офис в Москве привезли новую мебель. Два работника обсуждают заказ:

– Надеюсь, стулья не из Китая привезли.

– Да ты что! Отличная итальянская мебель приехала!





Помните времена, когда в правительстве говорили об одном дополнительном выходном? Он должен быть всего один!





Интроверты теперь захотели выйти на улицу: там совсем не осталось людей.



