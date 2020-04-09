Остаться дома в режиме самоизоляции жителям региона поможет похолодание

В ближайшие выходные в Подмосковье ожидается резкое снижение температуры, ночами снова будут заморозки, временами пойдет мокрый снег. Об этом соощил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Поэтому особо радоваться сегодняшним +18℃ не стоит. Температура ночью в выходные може добраться до нулевой отметки.

Вербное воскресенье встретит жителей столичного региона нежаркой погодой – +6℃, зато без существенных осадков, сообщает издание "Подмосковье сегодня".

В начале следующей недели ожидается такая же неустойчивая погода, возможны дожди, градусник термометра не заползет выше +14℃ .

