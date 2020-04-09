Священники будут работать в режиме онлайн-трансляций

Режим домашней самоизоляции из-за эпидемии коронавируса, который введен в 80 регионах страны, повлиял и на работу РПЦ. Так, на период карантина все богослужения будут проходить в режиме онлайн-трансляций.

Об этом рассказала пресс-служба правительства Подмосковья в "Инстаграм".

Патриарх Кирилл призвал россиян не ходить временно в храмы, чтобы избежать распространения коронавируса.

Как сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня", священники молятся об избавлении людей от COVID-19, даже облетают с иконами на самолетах окрестности.



