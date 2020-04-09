Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Российская церковь изменит правила богослужения

продолжениеДомашние животные оказались переносчиками коронавируса
Священники будут работать в режиме онлайн-трансляций

Режим домашней самоизоляции из-за эпидемии коронавируса, который введен в 80 регионах страны, повлиял и на работу РПЦ. Так, на период карантина все богослужения будут проходить в режиме онлайн-трансляций.

Об этом рассказала пресс-служба правительства Подмосковья в "Инстаграм".

Патриарх Кирилл призвал россиян не ходить временно в храмы, чтобы избежать распространения коронавируса.  

Как сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня", священники молятся об избавлении людей от COVID-19, даже облетают с иконами на самолетах окрестности. 


Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Цена на нефть взлетела на фоне слухов о договоренностях Москвы и Эр-Рияда

СМИ сообщают о соглашении между крыпными сырьевыми игроками

Рассмешат любого: анекдоты для поднятия настроения

Короткие шутки от “Утра” вызовут улыбку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей