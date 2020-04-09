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Главный следователь МВД потерял работу

Замглава ведомства попал в жуткий скандал

Президент России Владимир Путин уволил начальника следствия МВД, генерал-полковника юстиции Александра Романова. Указ лидера россиян опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ появился вскоре после того, как подчиненных генерала арестовали по обвинению в коррупции.

Как передает ТАСС со ссылкой на свой источник, генерал-майоры Александр Краковский и Александр Бирюков, которые находятся под арестом, ввели своего начальника Романова в заблуждение. В результате, как полагает следствие, офицеры сделали так, что известного бизнесмена, который обвиняется в мошенничестве на $10 млн, перевели из СИЗО под домашний арест. Однако адвокат бизнесмена считает, что перевод был законным. 

Полина ИВАНОВА

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