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Смешно до слез: самые убойные анекдоты за неделю

Смешно до слез: самые убойные анекдоты за неделю
Фото: pixabay.com
Убойные шутки от "Утра" зарядят позитивом и подарят хорошее настроение

Ученые говорят, что лучшее средство борьбы со стрессом в карантин – юмор. От души рассмешить может подборка горячих анекдотов и приколов.  

  • Две подруги говорят по телефону, обсуждают отпуск:

– Ну что, Тань, вот и причина твоего оправдать! Теперь можешь всем говорить, что не поехала отдыхать на Мальдивы и в Италию не потому, что у тебя денег нет, а из-за вспышки коронавируса!

  • Коронавирус, пытавшийся атаковать Бабкину, затоптали хороводом! 


  • Все в 2019 году жаловались: "Плохо живем! Денег нет! Экономики нет!"

Все 2020 году говорят: "Жили ведь прекрасно! Хорошо! Счастливо!"

  • Урок в обычной школе. Учитель спрашивает: "Кто считает себя дурачком, поднимайтесь с места!" Класс молчит и тут поднимается Вовочка. Заинтригованная учительница говорит: "Ну, что признаешь себя идиотом, да ?" – "Да нет, Марь Иванна, просто жаль, что вы одна такая стоите!"



Марина МОНРО

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