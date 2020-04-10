Убойные шутки от "Утра" зарядят позитивом и подарят хорошее настроение

Ученые говорят, что лучшее средство борьбы со стрессом в карантин – юмор. От души рассмешить может подборка горячих анекдотов и приколов.

Две подруги говорят по телефону, обсуждают отпуск:

– Ну что, Тань, вот и причина твоего оправдать! Теперь можешь всем говорить, что не поехала отдыхать на Мальдивы и в Италию не потому, что у тебя денег нет, а из-за вспышки коронавируса!

Коронавирус, пытавшийся атаковать Бабкину, затоптали хороводом!

Все в 2019 году жаловались: "Плохо живем! Денег нет! Экономики нет!"

Все 2020 году говорят: "Жили ведь прекрасно! Хорошо! Счастливо!"

Урок в обычной школе. Учитель спрашивает: "Кто считает себя дурачком, поднимайтесь с места!" Класс молчит и тут поднимается Вовочка. Заинтригованная учительница говорит: "Ну, что признаешь себя идиотом, да ?" – "Да нет, Марь Иванна, просто жаль, что вы одна такая стоите!"







