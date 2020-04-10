Клиника закрыта на карантин

В Уфе 170 врачей и пациентов заразились коронавирусом в республиканской клинической больнице. Об этом заявил на брифинге в столице Башкирии министр здравоохранения республики Максим Забелин.

Четыре для назад больницу закрыли на карантин, так как у семи человек диагностировали COVID-19. Ранее "Смоленская газета" написала о карантине в местном доме престарелых, так как у сотрудника был выявлен коронавирус. Всего в России за сутки выросло число зараженных на 1786 человек.