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В Уфе 170 человек заразились коронавирусом в больнице

продолжениеПневмония или коронавирус: как отличить COVID-19
Клиника закрыта на карантин

В Уфе 170 врачей и пациентов заразились коронавирусом в республиканской клинической больнице. Об этом заявил на брифинге в столице Башкирии министр здравоохранения республики Максим Забелин.

Четыре для назад больницу закрыли на карантин, так как у семи человек диагностировали COVID-19. Ранее "Смоленская газета" написала о карантине в местном доме престарелых, так как у сотрудника был выявлен коронавирус. Всего в России за сутки выросло число зараженных на 1786 человек.

Александр ИЛЬИН

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