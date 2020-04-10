Тренировка для пенсионеров поможет сохранить мозг в тонусе

С возрастом у пожилых людей могут появляться проблемы с памятью. Чтобы не забыть ничего важного и легко усваивать новую информацию, можно делать дома несколько простых упражнений для рук. Они не только усилят мозговую активность, но и разомнут суставы.

Первое упражнение

Руки необходимо сложить в замок и попеременно менять положение. То есть сначала наверху будет большой палец левой руки, а при смене – большой палец правой. Выполнить упражнение нужно не менее 20 раз. Старайтесь с каждым разом менять пальцы все быстрее и смотреть вперед, а не на кисти.

Второе упражнение

Одну из рук надо сложить в плотный кулак, а вторую расправить в ладонь – она должна быть напряжена. Теперь поочередно прикладывайте кулак к ладони, каждый раз меняя руку. Сначала правая рука будет сложена в кулак, а затем левая. Выполнять смену надо в течение 1 минуты, темп с каждым разом лучше увеличивать.

Третье упражнение

Большой палец поднимаем вверх, а все остальные складываем в кулак. Теперь большой палец надо зажимать между указательным и средним, как бы показывая "фигу". Затем большой палец возвращаем в исходное положение. Повторять это действие надо в течение 1 минут, стараясь не только увеличивать темп, но и не сбиваться.

Ранее "Утро.ру" писало о простой гимнастике для пожилых.