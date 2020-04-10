Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Гимнастика для рук: три упражнения для улучшения памяти

Гимнастика для рук: три упражнения для улучшения памяти
Фото: pixabay.com
Тренировка для пенсионеров поможет сохранить мозг в тонусе

С возрастом у пожилых людей могут появляться проблемы с памятью. Чтобы не забыть ничего важного и легко усваивать новую информацию, можно делать дома несколько простых упражнений для рук. Они не только усилят мозговую активность, но и разомнут суставы.

Первое упражнение

Руки необходимо сложить в замок и попеременно менять положение. То есть сначала наверху будет большой палец левой руки, а при смене – большой палец правой. Выполнить упражнение нужно не менее 20 раз. Старайтесь с каждым разом менять пальцы все быстрее и смотреть вперед, а не на кисти.

Второе упражнение

Одну из рук надо сложить в плотный кулак, а вторую расправить в ладонь – она должна быть напряжена. Теперь поочередно прикладывайте кулак к ладони, каждый раз меняя руку. Сначала правая рука будет сложена в кулак, а затем левая. Выполнять смену надо в течение 1 минуты, темп с каждым разом лучше увеличивать.

Третье упражнение

Большой палец поднимаем вверх, а все остальные складываем в кулак. Теперь большой палец надо зажимать между указательным и средним, как бы показывая "фигу". Затем большой палец возвращаем в исходное положение. Повторять это действие надо в течение 1 минут, стараясь не только увеличивать темп, но и не сбиваться.

Ранее "Утро.ру" писало о простой гимнастике для пожилых. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Цена на нефть взлетела на фоне слухов о договоренностях Москвы и Эр-Рияда

СМИ сообщают о соглашении между крыпными сырьевыми игроками

Рассмешат любого: анекдоты для поднятия настроения

Короткие шутки от “Утро.ру” вызовут улыбку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей