Александру Некрасову было 63 года

Печальную новость сообщил его сын Александр Некрасов – младший.

По его словам, после эфира передачи Владимира Соловьева 7 апреля, который был посвящен эпидемии коронавируса в Британии (мужчина выступил по видеосвязи), Некрасову стало плохо и его госпитализировали. Медики диагностировали инсульт. После этого его состояние резко ухудшилось – произошло кровоизлияние в мозг. Некрасова подключили к аппарату ИВЛ, однако медикам, к сожалению, не удалось его спасти. Он скончался вечером 9 апреля в Лондоне. Об этом пишет ТАСС.

Российский политолог и журналист Александр Некрасов – правнук писателя Льва Толстого и поэта Николая Некрасова. Родился в Москве, долгое время жил с родителями в Британии, после вернулся на родину, окончил МГИМО. Часто выступал с комментариями в британских и российских СМИ, написал две книги.