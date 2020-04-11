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Российский журналист и политолог умер после эфира у Соловьева

Российский журналист и политолог умер после эфира у Соловьева
Фото: pixabay.com
Александру Некрасову было 63 года

Печальную новость сообщил его сын Александр Некрасов – младший.

По его словам, после эфира передачи Владимира Соловьева 7 апреля, который был посвящен эпидемии коронавируса в Британии (мужчина выступил по видеосвязи), Некрасову стало плохо и его госпитализировали. Медики диагностировали инсульт. После этого его состояние резко ухудшилось – произошло кровоизлияние в мозг. Некрасова подключили к аппарату ИВЛ, однако медикам, к сожалению, не удалось его спасти. Он скончался вечером 9 апреля в Лондоне. Об этом пишет ТАСС.

Российский политолог и журналист Александр Некрасов – правнук писателя Льва Толстого и поэта Николая Некрасова. Родился в Москве, долгое время жил с родителями в Британии, после вернулся на родину, окончил МГИМО. Часто выступал с комментариями в британских и российских СМИ, написал две книги.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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