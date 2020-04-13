В Google объяснили зачем заблокировали обращение Путина

В американской компании оправдались за удаление речи российского президента, которая набрала более двух миллионов просмотров

Видео обращения Путина к народу на YouTube удалили случайно, без какой-либо подоплеки. Об этом рассказали в Google, который владеет видеохостингом.

Представители холдинга объяснили, что решение было принято по ошибке, пишет РИА "Новости".

Ролик с выступлением Путина заблокировали 13 апреля, напоминает "Царьград". Россия обратилас к американской компании с просьбой объясниться.



