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С юмором об актуальном: подборка лучших анекдотов

С юмором об актуальном: подборка лучших анекдотов
Фото: pixabay.com
Короткие истории от "Утра" поднимут настроение

Несколько анекдотов от "Утра" не дадут скучать и грустить во время стрессового периода. 

  • Люди, расскажите, куда можно еще сходить в квартире? А то я в ней все уже видел. 
  • Дорогой сосед, начинайте паниковать! Ваше спокойствие оскорбляет чувства паникующих!
  • Коронавирус продолжает мутировать. Он превращается в карманоминус...
  • Перестань есть на ночь! Ты об этом пожиреешь. 
  • Сегодня фраза "У него не все дома" звучит, как донос.
Алина ПОПЛАВСКАЯ

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