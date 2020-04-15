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Упражнения для пенсионеров: как оставаться в форме после 60 лет

Упражнения для пенсионеров: как оставаться в форме после 60 лет
Фото: Sebastian Gollnow/dpa/www.globallookpress.com
Гимнастика для пожилых поможет размять суставы

Оставаться в форме после 60-ти лет реально. Сохранить бодрость и активность поможет простой комплекс упражнений.

Чтобы выполнить первый элемент, встаньте ровно, поставьте ноги на ширине плеч. Руки согните в локтях перед грудью. Теперь поворачивайте голову в одну сторону, а плечи и руки в другую. Это упражнение улучшит кровоснабжение в верхней части тела и голове.

Второй элемент – наклоны в бок. Старайтесь наклоняться ниже с каждым разом, при этом одну руку держите над собой.

Затем выполняем наклоны вниз. Главное, не сгибать колени – так будут активно разминаться мышцы задней поверхности ног и поясница. Выдыхать при выполнении этого элемента надо при наклоне.

Для выполнения следующего упражнения надо лечь на пол. Ноги согните в коленях и начните делать "велосипед" – крутите ногами по очереди, имитируя движения педалей.

После можно сделать березку. Для этого поднимите ноги вверх и придерживайте себя руками. Выполнять этот элемент надо с большой осторожностью, а после обязательно полежать, а не резко вставать.

Последнее упражнение из комплекса – скрутка. Оно улучшает пищеварение и позволяет растянуть мышцы спины. Для выполнения сядьте на пол и вытяните ноги. Затем согните одну ногу в колене и поставьте ее рядом со вторым бедром. При этом левой рукой надо взять себя за правое плечо. А второй рукой обхватить себя за талию, как бы обнимая себя.

Однако нужно помнить, что делать новые упражнения стоит после консультации с врачом, а после появления болевых ощущений прекратить занятие. 

Ранее "Утро.ру" писало о секрете долгой жизни, который раскрыли в США. 

Дарья ПЕТРОВА

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