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Забыть о стрессе: лучшие анекдоты о коронавирусе

Забыть о стрессе: лучшие анекдоты о коронавирусе
Фото: pixabay.com
Актуальный юмор от "Утра" поможет отвлечься бытовых забот

Во время стрессового периода несколько смешных историй от "Утра" поднимут настроение. 

  • Вся эту ситуация с самоизоляцией похожа на заговор. Нас выпускают только в аптеки и магазины. Будто для чего-то лечат и откармливают...
  • Не жизнь, а сплошной парадокс! Сижу дома и никуда не выхожу, а на третью неделю выгляжу как бездомный!
  • Если вы живете в паре на карантине, это лучший способ проверить партнера. После такого испытания можно даже обои вместе клеить!
  • Разговаривают две подруги по телефону:

– Сейчас можно сэкономить на новой весенней одежде, она и не нужна теперь. 

– Ага, и на летней. Все равно не знаешь, какой размер понадобится после карантина...

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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