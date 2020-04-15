Актуальный юмор от "Утра" поможет отвлечься бытовых забот

Во время стрессового периода несколько смешных историй от "Утра" поднимут настроение.

Вся эту ситуация с самоизоляцией похожа на заговор. Нас выпускают только в аптеки и магазины. Будто для чего-то лечат и откармливают...

Не жизнь, а сплошной парадокс! Сижу дома и никуда не выхожу, а на третью неделю выгляжу как бездомный!

Если вы живете в паре на карантине, это лучший способ проверить партнера. После такого испытания можно даже обои вместе клеить!

Разговаривают две подруги по телефону:

– Сейчас можно сэкономить на новой весенней одежде, она и не нужна теперь.



– Ага, и на летней. Все равно не знаешь, какой размер понадобится после карантина...