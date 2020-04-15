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Apple представила новый iPhone SE с одной камерой

Предполагается, что модель станет бюджетным вариантом обычного смартфона компании

Apple, несмотря на коронавирус, не стала отменять традиционную презентацию нового продукта. Так, мир увидел iPhone SE. 

Как говорится на сайте компании, дисплей у телефона Retina H и 4,7 дюймов. У него есть кнопка с сенсором Touch ID.  

Также у нового смартфона оказался процессор Apple A13, который стоит во флагмановских iPhone 11. А вот камера у iPhone SE всего одна, зато с разрешением12 мегапикселей. 

Телефон будет продаваться в трех разных вариантах: с 64 Гб, 128 Гб или 256 Гб встроенной памяти. Покупатели смогут выбрать черный, красный или белый телефон. 

В России его стартовая цена составит 39 990 рублей, а продаватьiPhone SE начнут уже с 24 апреля. 

Полина ИВАНОВА

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