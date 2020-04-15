Предполагается, что модель станет бюджетным вариантом обычного смартфона компании

Apple, несмотря на коронавирус, не стала отменять традиционную презентацию нового продукта. Так, мир увидел iPhone SE.

Как говорится на сайте компании, дисплей у телефона Retina H и 4,7 дюймов. У него есть кнопка с сенсором Touch ID.

Также у нового смартфона оказался процессор Apple A13, который стоит во флагмановских iPhone 11. А вот камера у iPhone SE всего одна, зато с разрешением12 мегапикселей.

Телефон будет продаваться в трех разных вариантах: с 64 Гб, 128 Гб или 256 Гб встроенной памяти. Покупатели смогут выбрать черный, красный или белый телефон.

В России его стартовая цена составит 39 990 рублей, а продаватьiPhone SE начнут уже с 24 апреля.