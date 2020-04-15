Apple представила новый iPhone SE с одной камерой
Apple, несмотря на коронавирус, не стала отменять традиционную презентацию нового продукта. Так, мир увидел iPhone SE.
Как говорится на сайте компании, дисплей у телефона Retina H и 4,7 дюймов. У него есть кнопка с сенсором Touch ID.
Также у нового смартфона оказался процессор Apple A13, который стоит во флагмановских iPhone 11. А вот камера у iPhone SE всего одна, зато с разрешением12 мегапикселей.
Телефон будет продаваться в трех разных вариантах: с 64 Гб, 128 Гб или 256 Гб встроенной памяти. Покупатели смогут выбрать черный, красный или белый телефон.
В России его стартовая цена составит 39 990 рублей, а продаватьiPhone SE начнут уже с 24 апреля.
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