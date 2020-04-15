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В Подмосковье оживились змеи

Жителей региона предупредили об опасных встречах с ползучими

В Московской области раньше положенного срока из-за теплой погоды активизировались змеи. Об этом сообщили в ГКУ МО "Мособлпожспас".

Жителей Подмосковья призвали быть бдительными даже на приусадебных, поскольку ползучие твари прячутся под сухими ветками и в траве, поэтому лучшая обувь сейчас – резиновые сапоги.

"В том случае, когда змея укусила, необходимо как можно меньше двигаться, вызвать скорую помощь или спасателей по единому номеру службы спасения "112", – цитирует издание "Подмосковье сегодня" спасателя Ивана Арсентьева.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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