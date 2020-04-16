Гимнастика для пожилых поможет сохранить здоровье

Чтобы оставаться в форме на долгие годы, необходимо соблюдать несколько простых правил. Старайтесь правильно питаться, забыв о вредных перекусах. Сладким лучше лакомиться в первой половине дня. Также не стоит забывать о питьевом режиме. Именно вода влияет на метаболизм в организме. И, конечно, здорового и подтянутого тела не будет без упражнений.

"Утро.ру" расскажет, как правильно пенсионерам заниматься спортом.

Для выполнения первого элемента надо лечь на пол, раскинув ноги и руки. Теперь на выдохе надо понимать руку и противоположную ногу. То есть сначала вверх одновременно поднимутся правая рука и левая нога, а затем наоборот.

Второе упражнение также выполняется лежа. Согните ноги в коленях и подвиньте пятки ближе к ягодицам. Теперь левый голеностоп надо закинуть на правое бедро. Затем надо поднять таз вверх, опираясь на одну ногу. После смените ногу и сделайте подъем туловища еще раз.

Для выполнения третьего упражнения лягте на пол, положите ладони под ягодицы. Затем оторвите обе ноги от пола и начните делать "ножницы", то есть скрещивайте и разводите ноги на весу.

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